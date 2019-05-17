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25 ilde FETÖ operasyonu: 49 gözaltı kararı

Bursa merkezli 25 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 25'i muvazzaf 49 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Uğur Ulu   | 17.05.2019
25 ilde FETÖ operasyonu: 49 gözaltı kararı

Bursa

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirilmiş FETÖ mensuplarının deşifre edilmesi çalışmaları doğrultusunda, kentteki bazı büfe telefonlarından ardışık ve periyodik arandıkları belirlenen 25'i muvazzaf yüzbaşı, üsteğmen, teğmen, astsubay ve uzman çavuş olmak üzere 49 zanlı hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerinin koordinesinde 25 ilde önceden belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı başlatılan operasyon devam ediyor.

Operasyonun Bursa, Eskişehir, Şırnak, İzmir, İstanbul, Konya, Ankara, Tunceli, Kocaeli, Samsun, Muş, Balıkesir, Yalova, Malatya, Zonguldak, Bolu, Aydın, Mardin, Hatay, Mersin, Kastamonu, Elazığ, Burdur, Sakarya ve Gaziantep'te yürütüldüğü öğrenildi.

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