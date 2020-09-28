Euro
9.11
Dolar
7.81
BIST 100
1,121.17
Altın
1,882.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina'da 4 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 28.09.2020
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların hız kesmeden sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Metina'da belirlenen 2 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump 150 milyon hızlı Kovid-19 testi dağıtılacağını açıkladı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Romanya'da Kovid-19'dan ölen aday yeniden belediye başkanı seçildi
DSÖ düşük ve orta gelirli ülkelere 120 milyon Kovid-19 hızlı test kiti sağlayacak
Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı uzun aradan sonra 5 binin altına indi

Benzer haberler

Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 5 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığındaki 7 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığındaki 7 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi
Gri kategorideki terörist Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu'nda ölü ele geçirildi

Gri kategorideki terörist Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu'nda ölü ele geçirildi
Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi