Euro
6.34
Dolar
5.65
BIST 100
101,849.20
Altın
1,424.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

20.07.2019
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiği bildirildi.

Harekatta bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vurulurken, 3 terörist de etkisiz hale getirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brexit ve İngiliz siyasetinin krizler çağı
GÖRÜŞ - İran’ın Kürt politikasında yeni arayışlar
Ürdün Riyad-Abu Dabi ekseninden uzaklaşıyor
IKBY’de yeni hükümet ve beklentiler
Körfez’de statüko sarsılıyor

Benzer haberler

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ta Haşdi Şabi kampına İHA saldırısı

Jetler sınır ötesindeki terör yuvalarını dağıtıyor

Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
IKBY: Erbil'deki saldırı planlı bir terör saldırısı

IKBY: Erbil'deki saldırı planlı bir terör saldırısı
Irak Başbakanı Abdulmehdi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye

Irak Başbakanı Abdulmehdi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye