Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 10, 2021
Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/M222SBlPX4
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmeye devam! Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.