Euro
10.40
Dolar
8.53
BIST 100
1,453.29
Altın
1,878.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Marmara Denizi’ni etkisi altına alan müsilaj, İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki sahil ilçelerinde görülmeye devam ediyor.
logo
Türkiye

Türkiye'nin bazı bölgelerinde yarın sağanak bekleniyor

Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 10.06.2021
Türkiye'nin bazı bölgelerinde yarın sağanak bekleniyor

Ankara


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Antalya çevreleri, İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Bolu'nun güneyi ve Sivas'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklı geçeceği tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 2 milyar 260 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Kovid-19'la mücadelede ülke genelinde uygulanan aşı miktarı 32 milyon dozu geçti
Avrupa Parlamentosu'ndan Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyetin kaldırılması çağrısı
AB ülkelerinde yetişkin nüfusun yarıdan fazlası aşılandı
45 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı

Benzer haberler

Türkiye'nin bazı bölgelerinde yarın sağanak bekleniyor

Türkiye'nin bazı bölgelerinde yarın sağanak bekleniyor

Başkentte yaz sağanağı sele neden oldu

Meteorolojiden yurdun bazı kesimleri için sağanak uyarısı

Nöroloji uzmanından 'Aile içi olumsuzluklar çocuklarda gece uyanmasına neden olabilir' uyarısı

Nöroloji uzmanından 'Aile içi olumsuzluklar çocuklarda gece uyanmasına neden olabilir' uyarısı
Meteorolojiden 3 bölge için sağanak uyarısı

Meteorolojiden 3 bölge için sağanak uyarısı
Samsun'da sağanak nedeniyle rögarlar taştı, trafikte aksamalar oldu

Samsun'da sağanak nedeniyle rögarlar taştı, trafikte aksamalar oldu