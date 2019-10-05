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Türkiye

Irak'ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla bölücü terör örgütü mensubu 17 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

05.10.2019
Irak'ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından, Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla bölücü terör örgütü mensubu 17 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde hava destekli operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, bölücü terör örgütü PKK mensubu 17 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı 51 oldu.

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