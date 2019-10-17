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İneği kurtarmak için 5 kilometre yol açtılar

Amasya'nın Hamamözü ilçesinde dereye düşen inek, bölgeye ulaşmak için iş makineleriyle 5 kilometrelik yol açan Özel İdare ekiplerinin 2 günlük çalışması sonucu kurtarıldı.

Murat Demirci   | 17.10.2019
İneği kurtarmak için 5 kilometre yol açtılar Fotoğraf: Murat Demirci/AA

Amasya

Amasya’nın Hamamözü ilçesinde dereye düşen inek, Özel İdare ekiplerinin 2 gün süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Yemişen köyünde yaşayan Hüseyin Okyay’a ait inek, Kızıl Kilise mevkisinde otlarken dereye yuvarlandı. Okyay kendi imkanları ile hayvanını kurtaramayınca Kaymakamlıktan yardım istedi.

Bunun üzerine ineğin düştüğü yerde incelemede bulunan Özel İdare ekipleri iş makineleri ile ormanlık ve kayalık alanda 5 kilometre yol açarak dereye düşen hayvana ulaştı.

İnek, 2 günlük çalışma sonucu halata bağlanıp kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak sahibine teslim edildi.

Gümüşhacıköy Özel İdare Müdürü Recep Şaban Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük bir uğraş sonucu hayvanı düştüğü yerden kurtardıklarını, devletin bütün kurumlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu söyledi.

Okyay ise yetkililere teşekkür ederek, "Gümüşhacıköy Özel İdare ekipleri yol açarak ineğimi kurtardı, Allah razı olsun hepsinden. Allah devlete zeval vermesin beni çok mutlu ettiler, emeğimi, hayvanımı kurtardılar." dedi.

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