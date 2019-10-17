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HDP Eş Genel Başkanı Temelli'ye İzmir'de sözlü tepki

İzinsiz basın açıklaması yapmak isteyen Sezai Temelli ve HDP'li milletvekillerine bazı vatandaşlar slogan atarak tepki gösterdi.

Yusuf Şahbaz   | 17.10.2019
HDP Eş Genel Başkanı Temelli'ye İzmir'de sözlü tepki

İzmir

Partisinin İzmir İl Başkanlığı önünde izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve HDP'li milletvekillerine bazı vatandaşlar slogan atarak tepki gösterdi.

Alınan bilgiye göre, Şair Eşref Bulvarı'ndaki HDP İzmir İl Binası önünde Sezai Temelli, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, Murat Çepni ve partililer basın açıklaması yapmak istedi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri basın açıklamasına izinsiz olduğu gerekçesiyle izin vermedi.

Bunun üzerine bazı partililer tepki gösterdi. Öte yandan Temelli ve HDP'li milletvekillerini gören bazı vatandaşlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye slogan attı.

Geniş güvenlik önlemi alan ekipler, tepki gösteren vatandaşları uzaklaştırdı.

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