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'İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Karma Sergisi' Erzurum'da açıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Karma Sergisi" Erzurum'da ziyaretçileriyle buluştu.

Fahrettin Gök   | 24.02.2020
'İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Karma Sergisi' Erzurum'da açıldı Fotoğraf: Fırat Özdemir/AA

Erzurum

Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışının 100. yılı nedeniyle Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Merkezince hazırlanan ve Kültür Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünce desteklenen sergi, Yakutiye ilçesindeki tarihi Kongre Binası'nda açıldı.

Erzurum Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, açılış dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, sergiye ev sahipliği yapmaktan şeref duyduğu ve mutlu olduklarını söyledi.

Milli Mücadele döneminde önemli zorlukların aşıldığını ifade eden Büyüker, "Tarihten günümüze ülkemiz ve bulunduğumuz coğrafyada çok ciddi adımlar atıldı. Bu adımların çeşitli zorlukları olması, bunun için de mücadele etmiş olmamız ve halen bunun da devam ediyor oluşu ayrıca gurur vericidir." dedi.

Sergide, Genelkurmay Askeri Tarih ve Strateji Etüt (ATASE) Dairesi Başkanlığından alınan belge ve fotoğraflar ile OMÜ Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü öğretim elemanları ve Samsun Fotoğraf Sanatı Derneği (SAMFAD) üyesi yerel sanatçıların çalışmalarından oluşan 63 eser yer alıyor.

Vali Yardımcısı Önder Coşğun, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz ile çok sayıda kurum temsilcisi ve davetlinin katılımıyla açılan sergi, 28 Şubat'a kadar açık kalacak.

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