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Ilgaz Dağı'ndaki tüneli 4 yılda yaklaşık 7 milyon sürücü kullandı

Ilgaz Dağı'nda yapılan, giriş ve çıkışları "köpek balığı ağzı" şeklinde projelendirilen 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nden bu yıl 1,5 milyon araç geçti, tüneli 4 yılda yaklaşık 7 milyon sürücü kullandı.

Bilal Kahyaoğlu   | 29.12.2020
Ilgaz Dağı'ndaki tüneli 4 yılda yaklaşık 7 milyon sürücü kullandı

Kastamonu

Batı Karadeniz'in en yüksek dağı Ilgaz, tünelin açılışının yapıldığı 26 Aralık 2016'dan itibaren sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıktı.

Kış aylarında kar ve sis eksik olmayan Ilgaz Dağı'nda tünel sayesinde ulaşım daha hızlı ve güvenli sağlanıyor.

Tünelle 16,8 kilometrelik Ilgaz Dağı yolunun uzunluğu 5,4 kilometre kısalarak 11,4 kilometreye indi. Yaklaşık 35 dakikada aşılan Ilgaz Dağı yolunun geçiş süresi de ortalama 7 dakikaya düştü.

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, İç Anadolu'yu Batı Karadeniz'e bağlayan tüneli 2019 yılında 1 milyon 151 bin 575 sürücü kullanırken, 2020 yılında bu sayı 1,5 milyon oldu.

Tüneli, açıldığı 2016 yılından itibaren ise yaklaşık 7 milyon sürücünün kullandığı belirtildi. Akaryakıttan 8 milyon 300 bin litre tasarruf edilen tünel, ekonomiye yılda 40 milyon liranın üzerinde katkı sağladı.

Kastamonu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Tiryakioğlu, gazetecilere, tünelin en çok kamyoncu ve otobüsçü esnafına faydasının olduğunu söyledi.

Tünelin yapılmasıyla birlikte 2016 yılından bu tarafa yaklaşık 200 milyon liralık yakıt tasarrufu sağlandığını anlatan Tiryakioğlu, "Ilgaz Dağı'nı aşması hem sivil hem de ticari araçlar için çok zordu. Tünelin yapılmasıyla birlikte 16,8 kilometre olan Ilgaz Dağı 11,4 kilometreye düştü." dedi.

Tünelin hem zaman hem de yakıt tasarrufu açısından büyük fayda sağlandığını anlatan Tiryakioğlu, "Tünelimiz 4 yıldır hizmet veriyor. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.


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