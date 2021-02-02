Euro
8.63
Dolar
7.17
BIST 100
1,510.91
Altın
1,836.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İkna çalışmaları sonucu 2 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu, bölücü terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 2 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Orhan Onur Gemici   | 02.02.2021
İkna çalışmaları sonucu 2 terörist daha teslim oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, teslim olan örgüt mensuplarının, 2010 ve 2014 yıllarında terör örgütüne katıldıkları ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

İkna çalışmaları sonucu 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısı 16'ya ulaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'nın Kovid-19 aşısı klinik denemelerde yüzde 91,6 etkili oldu
Pfizer Kovid-19 aşısından 2021'de yaklaşık 15 milyar dolar gelir bekliyor
AB yaza kadar Avrupa nüfusunun yüzde 70'ini aşılama hedefini koruyor
Cezayir Sputnik V aşısını üretme konusunda Rusya ile anlaştı
AB ekonomisi 2020'de yüzde 6,4 küçüldü

Benzer haberler

İkna çalışmaları sonucu 2 terörist daha teslim oldu

İkna çalışmaları sonucu 2 terörist daha teslim oldu

Yurt genelindeki yük taşıyan araç denetimlerinde 9 bin 977 kural ihlaline cezai işlem uygulandı

Emniyet Genel Müdürlüğü 'Aşağı bak' iddiasını paylaştığı videoyla yalanladı

Bitlis ve Siirt'te 1453 personelin katılımıyla 'Eren-6 Mergelo Operasyonu' başlatıldı

Bitlis ve Siirt'te 1453 personelin katılımıyla 'Eren-6 Mergelo Operasyonu' başlatıldı
Sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 118 şüpheli gözaltına alındı

Sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 118 şüpheli gözaltına alındı
Türkiye genelinde yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 2 bin 475 kişi yakalandı

Türkiye genelinde yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 2 bin 475 kişi yakalandı