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Ankara'da düzenlenen izinsiz gösteride 69 kişi gözaltına alındı

Ankara'da Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara destek için izinsiz gösteri yapan gruba müdahale eden güvenlik güçleri, 69 kişiyi gözaltına aldı.

Cankut Taşdan   | 02.02.2021
Ankara'da düzenlenen izinsiz gösteride 69 kişi gözaltına alındı Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Ankara

Alınan bilgiye göre, Kızılay Meydanı'nda bir araya gelen ve yürüyüş yapmak isteyen gruptakilere polis ekipleri, dağılmaları uyarısında bulundu.

Bu sırada güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede çıktı. Kovalamaca sırasında eylemcilerin bir kısmı TKP Genel Merkezi'ne girdi.

Arbede sırasında gözaltına alınan 69 kişi, polis merkezine götürüldü.

Hafif yaralanan 3 polis memuru ise olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince tedavi edildi.

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