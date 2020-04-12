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İkinci grup sağlık malzemeleri İngiltere'ye gönderildi

Türkiye'den, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ikinci grup sağlık malzemeleri İngiltere'ye gönderildi.

Enes Kaplan   | 12.04.2020
İkinci grup sağlık malzemeleri İngiltere'ye gönderildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kovid-19 virüsüyle mücadelede kullanılacak ikinci grup sağlık malzemelerinin bugün İngiltere'ye gönderildiği bildirildi. 

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