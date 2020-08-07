Euro
8.68
Dolar
7.34
BIST 100
1,000.87
Altın
2,062.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İhaleye çıkılan devlet lojmanlarından 4 bin 413'ü satıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yıl sonuna kadar açık ihale usulüyle satışı gerçekleştirilecek 10 bin lojmandan bedeli toplam 1 milyar 99 milyon 424 bin 39 lira olan 4 bin 413'ünün satışı tamamlandı.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 07.08.2020
İhaleye çıkılan devlet lojmanlarından 4 bin 413'ü satıldı

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yıl sonuna kadar açık ihale yöntemiyle satışı gerçekleştirilecek 10 bin lojmandan toplam bedeli 1 milyar 99 milyon 424 bin 39 lira olan 4 bin 413'ünün satışı tamamlandı.

AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakalığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, kamu konutlarının ekonomiye kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Ankara'da 3 bin 265, İstanbul'da 600, İzmir'de 474, Edirne'de 362, Konya'da 187, Gaziantep'te 148, Antalya'da 137, Mersin'de 133 olmak üzere, Türkiye genelindeki 65 ilde 1 milyar 950 milyon 890 bin 481 lira değerinde toplam 8 bin 889 kamu konutunun satışı için bir süre önce talimat verildi.

İlk etapta konutlardan satış bedeli 1 milyar 99 milyon 424 bin 39 lira olan 4 bin 413'ünün satış işlemi tamamlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında durdurulan kamu konutu satış ihalelerine, normalleşme planı ve kontrollü sosyal hayata geçiş kapsamında gerekli sosyal ve fiziki tedbirler alınarak 15 Haziran itibarıyla yeniden başlandı.

Bakanlık, yıl sonuna kadar 10 bin kamu konutunun ihalesini gerçekleştirecek.

Lojmanda ikamet eden memura öncelik

Açık ihale yöntemiyle satılacak devlet lojmanlarından kat mülkiyeti kurulanlarda oturanlara, ikamet ettikleri lojmanın ihalede oluşan bedeli üzerinden öncelikli olarak satın alma hakkı tanındı.

İkamet ettiği lojmanı satın almak isteyen memurlara 5-7 ve 10 yıl süreli ödeme seçenekleri sunuluyor. Satış ihalesinde en yüksek bedel ve ödeme koşullarını kabul eden memur, ihale bedelini 5 yılda ödemek istemesi halinde oturduğu lojmanı satın alabilecek.

Lojmanı alan memur, konutun yüzde 20'sini peşin kalan tutarı 60 ay, yüzde 25'i peşin kalan tutarı 84 ay, yüzde 30'u peşin kalan tutarı 120 ay olmak üzere yıllık TÜFE oranında artışlarla taksitli ödeme yapabilecek. TÜFE en fazla yüzde 12 olarak hesaplanacak.

Peşin satın alma tercihinin kullanılması halinde memura ihale bedeli üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak.

Memurun oturduğu lojmanı satın almak istememesi halinde kamu konutu, ihalede en yüksek teklif veren istekliye peşin veya yüzde 25'i peşin olmak üzere 24 aya kadar taksitle satılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 877 bini geçti
Avrupa'da maske yasağına uymamanın cezası 6 bin avroya kadar çıkıyor
İçişleri Bakanlığı: 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanıyor
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 19 milyon 266 bini geçti
Son 24 saatte Çin'de 37, Güney Kore'de 20 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

İhaleye çıkılan devlet lojmanlarından 4 bin 413'ü satıldı

İhaleye çıkılan devlet lojmanlarından 4 bin 413'ü satıldı

Kredili konut satışı geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 1000 arttı

ALO 181'e 'Kovid-19 aşısı bulunursa 10 deve kestireceğim' sözü verdi

Düden ve Çağlayan Şelalesi ile Santa Harabeleri 'doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı' olarak tescillendi

Düden ve Çağlayan Şelalesi ile Santa Harabeleri 'doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı' olarak tescillendi
Kurban Bayramı'nda çevre kirliliğinin önlenmesi için tedbirler alındı

Kurban Bayramı'nda çevre kirliliğinin önlenmesi için tedbirler alındı