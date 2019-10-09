Euro
6.42
Dolar
5.84
BIST 100
101,175.90
Altın
1,500.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, İzmir Fuarı'nın açılış törenine katılıyor
logo
Türkiye

İGDAŞ'tan kombi ve baca temizliği uyarısı

İGDAŞ, havalar soğumadan önce doğalgaz kullanımında güvenlik ve verimlilik sağlayan tedbirlerin alınması gerektiğini açıkladı.

Kübra Kara   | 09.10.2019
İGDAŞ'tan kombi ve baca temizliği uyarısı

İstanbul

 İGDAŞ, hem güvenlik hem de enerji tasarrufu için kombi, şofben, baca ve soba gibi cihazların bakımlarının bir an önce yapılması gerektiği uyarısında bulundu.

İGDAŞ'tan yapılan açıklamada, havalar soğumadan önce doğalgaz kullanımında güvenlik ve verimlilik sağlayan tedbirlerin alınması gerektiği bildirildi.

Havaların soğumasıyla birlikte baca temizliği, şofben, kombi ve soba gibi cihazların bakımlarının bir an önce yapılması gerektiği vurgulanan açıklamada, hem güvenlik hem de enerji tasarrufu için baca ve kombi bakımlarının önemine işaret edildi.

Güvenli ve doğru doğalgaz kullanım ögelerinin canlandırıldığı ve abonelerinin farkındalığını arttırmak için oluşturulan İGDAŞ Simülasyon Evi'nde bilgi veren kurum yetkilisi Makine Mühendisi Sabri Doğan, bakım, kontrol ve doğru kullanım konularına dikkati çekti.

Güvenliğin eksiksiz sağlanabilmesi için İGDAŞ'ın abonelerine ön koşul olarak sunduğu mevzuatın dışına çıkılmaması gerektiğini vurgulayan Doğan, tesisatlara yetkililer dışında müdahale edilmemesi ve İGDAŞ'ın tesisatı kontrol edip gaz kullanılmasına onay verdiği andaki şartların korunması gerektiğini söyledi.

"Menfezleri kapatmayın"

Kış dönemlerinin yaklaşmasıyla kombilere binen yükün arttığını hatırlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Yetkili servislerce cihazlara mutlaka bakım yapılmalı. İtfaiye tarafından yetkilendirilmiş firmalarca bacaların temizlik, bakım ve onarımlarının yapılması, oluşabilecek tehlikeleri bertaraf edecektir. Sıklıkla soğuk hava, ses ve toz şikayetleriyle menfezler kapatılıyor, menfezleri kapatmayın. Menfezler güvenlik açısından çok önemli. Ayrıca cihazların yanması için gerekli oksijenin içeri girmesini sağlayarak enerji tasarrufu imkanı sunuyor."

Yatak odaları ve banyolara bacalı cihaz yerleştirmenin mevzuata göre yasak olduğunu anımsatan Doğan, bu cihazların bulunduğu odalarda uyumanın büyük tehlike arz ettiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump'ın azil süreci ve Kongre'deki dengeler
Türkiye-Sırbistan ilişkilerinde yeni dönem
Birleşik Krallık demokrasisi Brexit yükünü taşıyamıyor
Avusturya’da değişmeyen gündem: İslam karşıtlığı
Yemen krizi yeni jeopolitik depremlere yol açabilir

Benzer haberler

İGDAŞ'tan kombi ve baca temizliği uyarısı

İGDAŞ'tan kombi ve baca temizliği uyarısı

'Metrobüslere 'Erken Uyarı Sistemi' takılacak'

Yavuz gemisi 7 Ekim'de Akdeniz'de sondaja başlayacak

Metrobüs duraklarındaki yoğunluk yaşandı

Metrobüs duraklarındaki yoğunluk yaşandı

Altunizade metrobüs durağındaki aşırı yoğunluk

Altunizade metrobüs durağındaki aşırı yoğunluk