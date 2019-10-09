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Aile Bakanı Selçuk: Devlet korumasındaki gençler istihdam için tercih yapacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Devlet korumasında yetişen 2 bin 183 gencimiz 10 Ekim Perşembe itibarıyla kamu kurumlarına yerleşebilmek için tercih yapabilecek." dedi.

Merve Yıldızalp   | 09.10.2019
Aile Bakanı Selçuk: Devlet korumasındaki gençler istihdam için tercih yapacak

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Devlet korumasında yetişen 2 bin 183 gencimiz 10 Ekim Perşembe itibarıyla kamu kurumlarına yerleşebilmek için tercih yapabilecek." ifadesini kullandı.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, devlet korumasında yetişen gençlerin yarın itibarıyla kamu kurumlarına yerleşebilmek için tercih yapabileceği bilgisini paylaştı.

Bakanlığa bağlı yurtlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin tercih işlemlerinin 21 Ekim'de saat 23.59'a kadar devam edeceğini bildiren Selçuk, yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun 10 Ekim'de Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesinde yayınlanacağını aktardı.

Tercihler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapılacak

Selçuk, tercihlerin www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapılabileceğini, atamaların ise kura yoluyla gerçekleşeceğini bildirdi.

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim düzeyinde 978, ön lisans düzeyinde 140, lisans düzeyinde 133 ve ilköğretim düzeyinde 932 kadro ve pozisyon olmak üzere toplam 2 bin 183 kadro ve pozisyona yerleştirme yapılacağını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Devlet korumasında büyüyen çocuklarımızın iş hayatına başlayarak ülkemizin kalkınması ve büyümesine katkı sağlaması son derece mutluluk verici. Evlatlarımızı kamuda istihdam ederek hayatlarını kolaylaştırmaya, umutlarını güçlendirmeye, ailemizi büyütmeye devam edeceğiz."


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