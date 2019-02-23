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İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Kenan Irtak  | 23.02.2019
İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, olumsuz hava şartları nedeniyle Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11.50, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 12.30, Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18.45 seferleri yapılamayacak.

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