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Türkiye

İdlibli Muhammed bebek tetkikler için hastaneye götürüldü

Suriye'nin İdlib ilinden İçişleri Bakanı Soylu'nun talimatıyla Türkiye'ye getirilen, doğuştan ayak ve kolları olmayan 14 aylık Muhammed bebek, gerekli tetkikler için Hatay'da hastaneye götürüldü.

Erdal Türkoğlu   | 02.09.2020
İdlibli Muhammed bebek tetkikler için hastaneye götürüldü Fotoğraf: Erdal Türkoğlu/AA

Hatay

Suriye'nin İdlib ilinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye'ye getirilen, doğuştan ayak ve kolları olmayan 14 aylık Muhammed Mısaytıf, AFAD görevlilerince Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine ulaştırıldı. 

Burada genel sağlık kontrolünden geçirilecek Muhammed'in protez için de gerekli tetkikleri yapılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü görevlileri de Muhammed bebeği ziyaret ederek, aileyle bir süre görüştü.

Baba Halit Mısaytıf, yaptığı açıklamada, çocuğunun sesini duyurabildiği için mutlu olduğunu söyleyerek, "Sağ olsun Türkiye hükümeti çağrımıza sessiz kalmadı ve kısa sürede ülkeye aldı. Şu an Muhammed'i hastaneye getirdik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına minnettarız." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde zor şartlarda hayatına devam etmeye çalışan, doğuştan ayak ve kolları olmayan 14 aylık Muhammed bebeğin Türkiye'ye getirilmesi için talimat vermişti.

Bebek, dün ailesiyle beraber Hatay Valiliği ve AFAD'ın koordinesinde Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Hatay'a getirilmişti.

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