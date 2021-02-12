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İdlib'e 10 tır gıda ve yakacak yardımı gönderildi

Adana Dosteller Derneği ve bazı hayırseverler tarafından Suriye'nin İdlib bölgesine 10 tır gıda ve yakacak yardımı ulaştırıldı.

Erdal Türkoğlu   | 12.02.2021
İdlib'e 10 tır gıda ve yakacak yardımı gönderildi

Hatay

Türkiye'nin farklı kentlerinden gönderilen yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Yayladağı ilçesine geldi.

İçerisinde un, su ve soba kömürünün olduğu 10 tır yardım malzemesi, Suriye sınırında insani yardımların geçişi için açılan noktaya gönderildi.

Burada Suriye'den gelen araçlara yüklenen yardımlar, Türkiye sınırı yakınlarında çadır kentlerde kalan ailelere dağıtıldı.

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