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Google hakkındaki rekabet soruşturmasının sözlü savunma toplantısı 30 Mart'ta yapılacak

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında yürütülen rekabet soruşturmasının sözlü savunma toplantısı 30 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 12.02.2021
Google hakkındaki rekabet soruşturmasının sözlü savunma toplantısı 30 Mart'ta yapılacak

Ankara

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Google'ın genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkarmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Sözlü savunma toplantısı, 30 Mart'ta çevrim içi olarak uzaktan yapılacak.

Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, konuyla ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 23 Mart'a kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekecek.

D-Market Elektronik Hizmetleri ve Ticaret AŞ ve Anka Mobil Tedarik AŞ tarafından en çok kayrılan müşteri şartı uygulamaları, ayrımcılık, marka içi rekabeti kısıtlama, mal vermeyi reddetme ve yeniden satış fiyatını belirleme yollarıyla ilgili mevzuatın ihlal edildiği iddiası üzerine yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı da 6 Nisan'da çevrim içi olarak uzaktan yapılacak.

Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişiler, gerekli belgelerle 30 Mart'a kadar başvuruda bulunabilecek.

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