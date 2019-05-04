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İdlib'deki saldırılara kınama

Suriye Medyacılar Birliği, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, İdlib ili ve çevresindeki sivil yerleşimlere düzenlediği yoğun saldırıları kınadı.

Adham Kako,Ömer Koparan   | 04.05.2019
İdlib'deki saldırılara kınama

Ankara

Suriye Medyacılar Birliği, yayımladığı yazılı açıklamada, Suriye'de Esed rejimi ve destekçilerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki sivil yerleşimlere düzenlediği hava ve kara saldırılarını kınadıklarını bildirdi.

Açıklamada, "Son dönemde Esed rejimi, İran ve Rusya; Suriye halkının direncini kırmak için İdlib ve Hama kırsallarına yoğun hava ve kara saldırıları başlattı. Astana'da varılan anlaşmalara rağmen düzenlenen bu saldırlar, bölgede yaşayan milyonlarca sivilin hayatını tehlikeye atmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Saldırıların bir an önce durması gerektiği vurgulanan açıklamada, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum göreve çağrıldı.

Esed rejimi ve destekçileri, son bir haftadır "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içeresindeki sivil yerleşimlere yoğun hava ve kara saldırıları düzenliyor. Son 2 gündeki saldırılarda en az 22 sivil yaşamını yitirdi.

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