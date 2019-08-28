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'İdlib'deki gözlem noktasına saldırı iddiası gerçeği yansıtmıyor'

Güvenlik kaynakları, İdlib'de TSK'nin 10 numaralı gözlem noktasına yönelik saldırı olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Sarp Özer,Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 28.08.2019
'İdlib'deki gözlem noktasına saldırı iddiası gerçeği yansıtmıyor'

Ankara

Bazı internet ve sosyal paylaşım sitelerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait İdlib'deki 10 numaralı gözlem noktasına saldırı düzenlendiğine yönelik iddialar yer aldı. 

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, söz konusu iddialar gerçeği yansıtmıyor.

Güvenlik kaynakları, gözlem noktasına yönelik bir saldırının gerçekleşmediğini belirtti.

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