İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı.
Hatay
Türkiye'nin farklı birliklerinden takviye amaçlı Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve sınır birliklerinde bekletilen komandolar, hazırlıklarını tamamladı.
Alınan geniş güvenlik önlemleri altında yaklaşık 60 zırhlı personel taşıyıcının bulunduğu konvoy, İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.