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İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı.

Burak Milli,Cem Genco   | 05.02.2020
İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat Fotoğraf: Cem Genco/AA

Hatay

Türkiye'nin farklı birliklerinden takviye amaçlı Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve sınır birliklerinde bekletilen komandolar, hazırlıklarını tamamladı.

                    

Alınan geniş güvenlik önlemleri altında yaklaşık 60 zırhlı personel taşıyıcının bulunduğu konvoy, İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

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