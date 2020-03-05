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İdlib'de yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu yaralanan asker, tedavi gördüğü Reyhanlı Devlet Hastanesinde şehit düştü.

Erdal Türkoğlu   | 05.03.2020
İdlib'de yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Hatay

Bahar Kalkanı Harekatı bölgesine Esed rejiminin açtığı ateş sonucu dün yaralanan sözleşmeli er, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep Valiliği de yaptığı açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yapılan saldırı sonucu vatan evladımız, hemşehrimiz şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

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