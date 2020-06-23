Euro
7.74
Dolar
6.86
BIST 100
115,768.80
Altın
1,756.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Esenyurt’da bir derenin taşması sonucu Pınar mahallesi sular altında kaldı
logo
Türkiye

İdlib'de yapılan 'Cihannüma Evleri' ailelere teslim edildi

Suriye'nin İdlib kırsalındaki Kefer Lusin bölgesinde Sadakataşı ve Cihannüma derneklerinin iş birliğiyle yaptırılan ''Cihannüma Evleri'' ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Cem Genco   | 23.06.2020
İdlib'de yapılan 'Cihannüma Evleri' ailelere teslim edildi

Hatay

Suriye'nin İdlib kırsalındaki Kefer Lusin bölgesinde 250'sinin Cihannüma Derneğince yaptırıldığı 310 briket evde, savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi siviller barınacak.

Cihannüma Derneği Genel Başkanı Mustafa Şen, AA muhabirine, İdlib'e bağlı Kefer Lusin'de yapımı tamamlanan briket evleri ailelere teslim ettiklerini söyledi.

Bölgede, 250 ev inşa etme planını kısa sürede hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Şen, "Bu evlere yerleştirilen ailelerin çoğunluğu yetimlerden oluşuyor. Toplamda 1000 çocuk, aile büyükleriyle burada yaşayacak. Bu nedenle en kısa süre içerisinde bu alana okul inşa etmeyi de planlıyoruz." dedi.

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal da İdlib'deki briket ev çalışmaları kapsamında 9 arazide farklı projelerle inşa ettikleri evlerin açılışlarının sürdüğünü belirterek, "Cihannüma Evleri' projesinde 310 briket ev bulunuyor. Bu evlerin 250'si Cihannüma Derneği tarafından bağışlandı." diye konuştu.

Özdal, Sakadataşı Derneğinin, Suriye'de 5 bin briket ev inşa etmeyi hedeflediğini aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19 önlemleri 4 Temmuz'da büyük oranda kaldırılacak
Paris Belediye Başkanı Hidalgo'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kovid-19'la enfekte olan erkekler kadınlardan daha fazla antikor üretiyor
Almanya’nın Gütersloh kentinde vakaların artması üzerine eski önlemlere dönüldü
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 121 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

İdlib'de yapılan 'Cihannüma Evleri' ailelere teslim edildi

İdlib'de yapılan 'Cihannüma Evleri' ailelere teslim edildi

Hoşgörü kentinin endemik türü 'barış' EXPO 2021'in logosuna ilham oldu

Türk lirası İdlib'de piyasayı rahatlattı

İdlib'de sağanak 3 can aldı

İdlib'de sağanak 3 can aldı
EXPO 2021 Hatay'ın tarihini tanıtacak, lezzetlerini tattıracak

EXPO 2021 Hatay'ın tarihini tanıtacak, lezzetlerini tattıracak
Evleri 4 kez yanan aile devlet desteği ile yeni yuvasına kavuşacak

Evleri 4 kez yanan aile devlet desteği ile yeni yuvasına kavuşacak