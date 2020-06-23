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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay TFF Başkanı Özdemir'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'i kabul etti.

Ahmet Sertan Usul   | 23.06.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay TFF Başkanı Özdemir'i kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecindeki normalleşme adımları çerçevesinde iş dünyası ve futboldaki gelişmeler değerlendirildi.

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