İdlib'de görevi sırasında rahatsızlanan Tuğgeneral Erdoğan şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın İdlib'deki görevi sırasında rahatsızlanarak şehit olduğunu bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın, İdlib harekat bölgesindeki görevi sırasında rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Erdoğan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olduğu aktarılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.