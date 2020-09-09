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İdlib'de görevi sırasında rahatsızlanan Tuğgeneral Erdoğan şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın İdlib'deki görevi sırasında rahatsızlanarak şehit olduğunu bildirdi.

Kemal Karadağ   | 09.09.2020
İdlib'de görevi sırasında rahatsızlanan Tuğgeneral Erdoğan şehit oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın, İdlib harekat bölgesindeki görevi sırasında rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Erdoğan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olduğu aktarılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

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