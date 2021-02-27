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İdlib'de geçen yıl şehit olan askerler Hatay'da anıldı

Suriye'nin İdlib bölgesinde geçen yıl düzenlenen hava saldırısında şehit düşen Teğmen Mustafa Bayrakdar, Uzman Onbaşı Emin Yıldırım ve Astsubay Muhammed Ali Özer, Hatay'daki mezarlarının başında anıldı.

Lale Köklü Karagöz   | 27.02.2021
İdlib'de geçen yıl şehit olan askerler Hatay'da anıldı

Hatay

Valilikten yapılan açıklamaya göre, şehit yakınları, Vali Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç, Antakya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, şehitlerin mezarını ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim ve dua okunan programda, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Doğan, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek şunları kaydetti:

"Şehitler tepesi boş değil. Bu bulunmuş olduğumuz coğrafyada bin yıldır yaşarken binlerce, milyonlarca da şehit verdik. Rabbim onlara rahmet eylesin. Bu topraklarda yaşamanın ciddi bir bedeli var. Bu bedeli evlatlarımız kanlarıyla, canlarıyla ödediler, ödemeye de devam ediyorlar.

Bu köy, hemen yakınımızdaki Suriye'yi, Suriye'de yaşananları çok iyi biliyor. Bundan 10 yıl önce başlayan bir savaş sonucu milyonlarca insan yerlerini terk ettiler, öldüler, evsiz, yurtsuz, vatansız kaldılar. Vatansız, devletsiz kalmanın ne olduğunu etrafa baktığımızda görmek mümkün. Bu evlatlarımız, Eminlerimiz, Ahmetlerimiz, Mehmetlerimiz, Mehmetçiklerimiz, biz de vatansız, devletsiz kalmayalım diye canlarını feda ediyorlar. Allah onlara rahmet eylesin."

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