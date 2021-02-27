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MSB'den Gökçeada açıklarında batan teknede kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına destek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında batan teknede kaybolan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 27.02.2021
MSB'den Gökçeada açıklarında batan teknede kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına destek Fotoğraf: Burak Akay/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında batan teknedeki 5 kişiden 2'sini arama kurtarma çalışmalarına, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait fırkateyn, karakol botu, insansız hava aracı (İHA), helikopter ve mayın avlama gemisinin de destek verdiği belirtildi.

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