MSB'den Gökçeada açıklarında batan teknede kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına destek
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında batan teknede kaybolan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında batan teknedeki 5 kişiden 2'sini arama kurtarma çalışmalarına, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait fırkateyn, karakol botu, insansız hava aracı (İHA), helikopter ve mayın avlama gemisinin de destek verdiği belirtildi.