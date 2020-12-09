Euro
9.49
Dolar
7.83
BIST 100
1,346.03
Altın
1,863.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İDDEF'ten Somalili sel mağdurlarına yardım eli

İDDEF, Somali'de aşırı yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketinden etkilenen mağdurlara yardım ulaştırdı.

Hanife Sevinç   | 09.12.2020
İDDEF'ten Somalili sel mağdurlarına yardım eli

İstanbul

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonundan (İDDEF) yapılan açıklamaya göre, Somali'de etkili olan kuvvetli yağışların beraberinde getirdiği sel ve su taşkınları hayatı olumsuz etkiledi. Hazirandan bu yana ülkede etkili olan yağış ve meydana getirdiği sel nedeniyle 350 bine yakın kişi göç etmek zorunda kalırken, tarım bölgeleri de zarar gördü.

Zor şarlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışan Somalili sel mağdurlarına sahadaki ekipler ve hayırseverlerin desteğiyle yardım elini uzatan İDDEF, barınma ve güvenli gıdaya ulaşmakta zorluk çekenler için acil yardım kampanyası başlattı.

Hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan ve içerisinde pirinç, un, yağ gibi temel yaşam malzemelerinin yer aldığı gıda paketleri ile barınma ihtiyacının giderilmesi için tedarik edilen çadırlar, ilk etapta 100 sel mağduru aileye teslim edildi.

İDDEF'in bölgedeki yardım çalışmaları devam edecek.

Hayırseverler, gıda paketi bağışı için "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına EFT/havale yoluyla ya da 0212 6210065 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'a yakalanan çocukların D vitamini eksik
İzmir'de tedbirler sonuç verdi Kovid-19 vaka sayılarında yüzde 25 civarında azalma oldu
'Allah'ın verdiği nefesin, oksijenin kıymetini anladık'
Koronavirüs aşısı ikinci dozdan 10 gün sonra korumaya başlıyor
AA ekibi Rusya'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama sürecini görüntüledi

Benzer haberler

İDDEF'ten Somalili sel mağdurlarına yardım eli

İDDEF'ten Somalili sel mağdurlarına yardım eli

Göztepe Kulübü Başkanı Sepil 'Birlikte Aşacağız' kampanyası için 1925 bilet satın aldı

Trump, Somali'deki Amerikan askerlerinin çoğunun geri çekilmesi talimatını verdi

Katar'dan Gazze'de ihtiyaç sahibi 100 bin aileye nakdi yardım

Katar'dan Gazze'de ihtiyaç sahibi 100 bin aileye nakdi yardım
İHH'dan Suriye'ye 470 ton sebze ve meyve yardımı

İHH'dan Suriye'ye 470 ton sebze ve meyve yardımı
Cansuyu Derneği, Kamerunlu yetim çocukların yüzünü güldürdü

Cansuyu Derneği, Kamerunlu yetim çocukların yüzünü güldürdü