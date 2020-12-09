Euro
9.49
Dolar
7.83
BIST 100
1,346.64
Altın
1,863.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Tost ve ayranıyla meşhur Susurluk'un lezzetleri e-ticaretle yurdun dört bir yanına ulaşıyor

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde belediye tarafından kurulan firma, coğrafi işaretli tost ve ayranın malzemelerinin yanı sıra diğer yöresel ürünleri internetten satışla Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyor.

Miraç Kaya   | 09.12.2020
Tost ve ayranıyla meşhur Susurluk'un lezzetleri e-ticaretle yurdun dört bir yanına ulaşıyor Fotoğraf: Miraç Kaya/AA

Balikesir

İlçenin marka değerini artırmak amacıyla yola çıkan Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, iki ay önce "Subel Market" isimli markayı oluşturdu.

Bu girişimle, coğrafi işaretli tost ve ayranın malzemeleri başta olmak üzere birçok ürün tüketicilerle buluşuyor. 

İlçedeki tesislerde mola verenlerin damaklarını tatlandıran ürünler, "subelmarket.com" ve "hepsiburada.com" aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Peynir, süt, ayran, tarhana, erişte, salça, reçel...

Belediye Başkanı Güney, AA muhabirine, ilçe halkının ve belediyenin ürettiği ürünleri pazarladıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çoğu kişinin sanal marketlere yöneldiğini belirten Güney, şöyle konuştu:

"Oluşturduğumuz bu sistem vatandaşlarımız için de önemlidir. Peynirimizi bu bölgedeki kırlarda bulunan sağlıklı otlardan beslenen hayvanlarımızdan elde ediyoruz. Et, süt, ayran ve birçok ürünümüzü Türkiye'nin en uzak noktasına kadar ulaştırıyoruz. Hakkari'den, Malatya'dan, Edirne'den dahi sipariş alıyoruz. Bu bölgelere sağlıklı ambalajladığımız ürünlerimizi ulaştırmak için çalışmalarımızı yapmaktayız. Subel markasını sadece et ve süt ile buluşturmadık. Kadınlarımızın ürettiği tarhana, erişte, salça, reçel gibi ürünlerimizi de vatandaşlara ulaştırıyoruz. Bu sayede kadınlarımızın gelir seviyesini yükseltiyoruz ve üretime teşvik ediyoruz."

Bu çalışmaları yürütürken sağlık ve tarım ilçe müdürlükleriyle organize hareket ettiklerini anlatan Güney, oluşturdukları markayla kente gelemeyenlere de ürünleri ulaştırdıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'a yakalanan çocukların D vitamini eksik
İzmir'de tedbirler sonuç verdi Kovid-19 vaka sayılarında yüzde 25 civarında azalma oldu
'Allah'ın verdiği nefesin, oksijenin kıymetini anladık'
Koronavirüs aşısı ikinci dozdan 10 gün sonra korumaya başlıyor
AA ekibi Rusya'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama sürecini görüntüledi

Benzer haberler

Tost ve ayranıyla meşhur Susurluk'un lezzetleri e-ticaretle yurdun dört bir yanına ulaşıyor

Tost ve ayranıyla meşhur Susurluk'un lezzetleri e-ticaretle yurdun dört bir yanına ulaşıyor

Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 54 sığınmacı kurtarıldı

Balıkesir'de lastik botları arızalanan 34 sığınmacı kurtarıldı

Güney Marmaralı balıkçıların ağları hamsiyle doluyor

Güney Marmaralı balıkçıların ağları hamsiyle doluyor
'Fidancı köy'de üretilen milyonlarca ceviz fidanı 33 ülkeye ihraç ediliyor

'Fidancı köy'de üretilen milyonlarca ceviz fidanı 33 ülkeye ihraç ediliyor
Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı vefatının 81. yılında kabri başında anıldı

Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı vefatının 81. yılında kabri başında anıldı