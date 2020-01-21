İçişleri Bakanlığından araçların çekilmesine neden olacak park yeri ihlalleri videosu
İçişleri Bakanlığı, araçların çekilmesine neden olacak park yeri ihlallerini videoyla gösterdi.
Ankara
İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, vatandaşların park etmesi halinde araçlarının çekilmesine neden olacak noktalara değinildi.
🚫🚘— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) January 21, 2020
Aracınızın çekilmesine
neden olacak
9️⃣ ÖNEMLİ NOKTA pic.twitter.com/DVq8OxTkHd
Videoda, trafik akışını olumsuz etkileyen birinci sıra park, taşıt yoluna birinci sıraya park etmiş araçların çıkmasını engelleyecek ikinci sıra park, engelli sürücülere ayrılmış park alanları, dikey ve yer işaretlemeleriyle belirlenmiş duraklar veya yakınındaki alanlar, yangın musluğu bulunan yerlere yakın taşıt yolu kesimi, yaya yolu ve diğer yaya geçitleri, kamunun faydalandığı hastane, otopark ve kamu binaları gibi yerlerin giriş ile çıkışları, alt geçit, üst geçit ve köprülerin üzeri veya bunlara yakın mesafeler, bağlantı yolları, tünel ve kavşak girişleri veya yakınına konulacak araçların çekileceği bilgisi paylaşılıyor.
Videonun sonunda, bu noktalara park eden sürücülere 132 ile 264 lira arasında değişen miktarlarda idari ceza uygulanacağı da anlatılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.