İçişleri Bakanı Soylu: Kadın cinayetleri yüzde 21 düştü
İçişleri Bakanı Soylu, 2020'de 266 kadının hayatını kaybettiğini belirtti.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, verdikleri mücadeleyle kadın cinayetlerinin yüzde 21 oranında düştüğünü bildirdi.
6284 kanun kapsamındaki kadın cinayetlerinde— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 2, 2021
2019’da maalesef 336
2020 yılında ise 266 kadın hayatını kaybetti@ailevecalisma öncülüğünde verilen mücadelemizle geçen yıla oranla %21 düştü
Hedefimiz tek bir kadının bu cinayetlere kurban gitmemesi!
Hep birlikte mücadeleye devam pic.twitter.com/ni3hp32Zi7
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 6284 sayılı Kanun kapsamındaki kadın cinayetlerinde 2019'da 336, 2020'de ise 266 kadının hayatını kaybettiğini belirtti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde verdikleri mücadeleyle kadın cinayetlerinin 2019'a oranla yüzde 21 düştüğünü kaydeden Soylu, "Hedefimiz tek bir kadının bu cinayetlere kurban gitmemesi. Hep birlikte mücadeleye devam." ifadelerini kullandı.
Soylu'nun paylaştığı grafikte, 2017'de 353, 2018'de 279 kadının cinayete kurban gittiği, Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) 1 milyon 327 bin kişi tarafından indirildiği ve 68 bin 214 ihbar alındığı bilgisi de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.