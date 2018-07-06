İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Menekşe, Güneş ve Caddebostan 1, 2 ve 3 plajları yoğun ilgi görüyor.

İSTANBUL

Sıcak havadan bunalan İstanbullular, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) plajlarına yoğun ilgi gösteriyor. Plajlar, her gün on binlerce vatandaşa günü birlik tatil imkanı sunuyor.

Belediyeden alınan bilgiye göre, haftanın 7 günü 08.30-19.00 saatlerinde hizmet veren İBB plajlarında can güvenliği ve sağlık konularında maksimum seviyede tedbir alınıyor. Düzenli olarak deniz suyu temizlik oranları ölçülüyor ve gün boyu kumsallar temizleniyor.

Özelikle Menekşe, Güneş, Caddebostan 1, 2, 3 plajlarında İstanbulluların deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmaları için çeşitli hizmetler sunuluyor.

Basketbol ve voleybol sahaları ile çeşitli spor aletlerinin bulunduğu sosyal yaşam alanlarının yer aldığı plajlarda vatandaşların keyifli bir gün geçirebilmesi amacıyla spor ve eğlence aktiviteleri de düzenleniyor.

Büfe, kafeterya, soyunma kabinleri, duş alanları, şezlong ve şemsiyelerin bulunduğu plajlarda ayrıca şort, oyun topları, yüzme simitleri gibi çeşitli deniz malzemeleri de temin edilebiliyor.

Kent içindeki İBB'nin plajları

Küçükçekmece Gölü yanında bulunan ve ücretsiz hizmet veren Menekşe Plajı, 630 metrelik sahil şeridine sahip. Olası durumlara karşı kurtarma botu ve ambulansın hazır bekletildiği Menekşe Plajı'nın 120 araçlık bir de otoparkı bulunuyor.

840 metre uzunluğundaki Güneş Plajı'nda iki bölüm halinde hizmet veriliyor. Florya tren istasyonu karşısında yer alan ve yaz aylarında İstanbullar için serin bir tatil köşesi olan Güneş Plajı'nda, plaj voleybol sahası ve 240 araçlık otopark yer alıyor.

Müzik yayını yapılan ve 0-7 yaş arası çocuklar ile engelli vatandaşların (refakatçisi olan biri ile) ücretsiz yararlanabildiği Güneş Plajı'nda şezlong, şemsiye, soyunma kabini, duş ve WC alanlarının kullanım bedeli yetişkinler için 22, öğrenciler içinse 11 lira.

Caddebostan sahilinde toplam 1000 metre uzunluğunda 3 ayrı belediye plajı bulunuyor. Olası durumlara karşı kurtarma botu ve ambulansın hazır bekletildiği plajlarda gün boyunca müzik yayını yapılıyor.

450 metre uzunluğundaki Caddebostan 1 Plajı'nda 7 yaş ve üzeri için şezlong, şemsiye, soyunma kabini, duş ve WC alanlarının kulanım bedeli yetişkinler için 22, öğrenciler içinse 11 TL. Caddebostan 1 Plajı’ndan da engelli vatandaşlar (refakatçisi olan bir kişi ile) ücretsiz yararlanabiliyor.

300 metre uzunluğundaki Caddebostan 2 Plajı ve 250 metre uzunluğundaki Caddebostan 3 Plajı ise ücretsiz hizmet veriyor.

Ücretsiz hizmet verilen Menekşe ve Caddebostan 2 ve 3 Plajları'nda şezlong ve şemsiye kiralamak da mümkün. Dileyen vatandaşlar her biri için 10 TL ödeyerek bu hizmetlerden de yararlanabiliyor.

Cankurtaranlar 38 plajda hizmet veriyor

İBB'nin sorumluluk alanlarında bulunan tüm plajlarda güvenlik ve cankurtaran personeliyle gerekli tedbirler alınıyor.

İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaran ekipleri, İstanbul'da 12 ilçede bulunan toplam 47 bin 800 metre uzunluğundaki 38 plajda cankurtaran hizmeti veriyor.

İBB ekipleri plajlarda ;35 jet-ski, 7 kurtarma botu, 2 amfibik kurtarma jeti, 2 can simidi taşıyan drone, 14 ATV aracı ve 190 gözetleme kulesi ve 481 cankurtaran personeli ile vatandaşların can güvenliği için çalışıyor.

Cankurtaran ekipleri, 2005 yılından bu yana 47 bin 405 vatandaşın kurtarılmasını sağladı. Ekipler, 1 Haziran'da başlayan plaj sezonunda şu ana kadar 844 vatandaşı kurtardı.

Cankurtaran hizmeti verilen diğer plajları ise şunlar:

"Çatalca-Çilingoz, Yalıköy, Karacaköy, Ormanlı, Arnavutköy-Durusu Karaburun, Yeniköy, Eyüp-Ağaçlı, Sarıyer-Kısırkaya, Beykoz-Riva Merkez, Riva Elmasburnu, Riva M.Y.O, Şile-Sahilköy, Doğancılı, Alacalı, Sofular, Kızılcaköy, Kumbaba, Ayazma, Ağlayankaya, Uzunkum, Akçakese, Kabakoz, Kurfallı, Ağva, Kilimli, Kadıköy-Caddebostan 1, 2, 3, Bakırköy-Çiroz, Güneş, Küçükçekmece-Menekşe, Beylikdüzü-Gürpınar, Büyükçekmece-Kumburgaz, Kamiloba (Celaliye) ve Silivri-Selimpaşa, Semizkum, Çanta, Gümüşyaka."

Muhabir: Adem Demir