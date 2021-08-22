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İBB yürütmeyi durdurma kararına rağmen Eyüpsultan'daki parkta yıkım çalışmalarını sürdürüyor

İstanbul 5. İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararına rağmen Eyüpsultan Gençlik Parkı'na gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, iş makineleriyle toprak zemini kazmaya başladı.

Kübra Kara   | 22.08.2021
İBB yürütmeyi durdurma kararına rağmen Eyüpsultan'daki parkta yıkım çalışmalarını sürdürüyor

İstanbul

İBB iştiraki KİPTAŞ'ın Yeşilpınar Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesine dahil edilen park hakkında İstanbul 5. İdare Mahkemesince dün yürütmeyi durdurma kararı alındı.

İBB'ye bağlı ekiplerle iş makineleri, karara rağmen afet ve acil durum toplanma alanı içerisinde yer aldığı bilinen parkın toprak zeminini kazmaya başladı.

Mahalle sakinlerinden Fatma Bozdağı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 3 gün boyunca parkta kalarak yıkıma engel olmaya çalıştıklarını söyledi.

Bozdağı, hiçbir kanun ve kuralın dinlenilmediğini belirterek, "Sabah saat 8.00'de bunların gürültüsüyle uyandık. Biz yalvarıyoruz artık, bizim parkımızı, yeşil alanımızı bize geri versinler. Biz asla pes etmeyeceğiz, haklı mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Biz buraya bina dikilmesini istemiyoruz. Sesimizin duyulmasını istiyoruz. 'Ağaç, ağaç' diyerek Türkiye'yi ateşe verenler, burada yüzlerce ağaç katledildi. Ağaçların çatır çatır kırılma sesini ağlayarak izledik." dedi.

Mahkemeden yürütmenin durdurulması kararı çıkmıştı

Gençlik Parkı'nın yıkılmasına karşı çıkan mahalleliler, İBB'nin kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması istemiyle İstanbul 5. İdare Mahkemesine başvurmuştu. Talebi değerlendiren mahkeme, dün açıkladığı kararla yürütmenin durdurulması istemini oy birliğiyle kabul etti. Mahkeme, savunma ve ara kararına cevap verilebilmesi için taraflara 30 gün süre tanınmasını kararlaştırmıştı.



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