Hurda lastikler minik patilere yuva oldu

Iğdırlı ilkokul öğrencileri, kullanılmayan araç lastiklerini kedilerin kışın soğukta üşümemesi için yuvaya dönüştürerek park ve okul bahçelerine yerleştirdi.

IĞDIR

Iğdır'da ilkokul öğrencileri, atık araç lastiklerinden yaptıkları kedi evlerini park ve okul bahçelerine yerleştirdi.

Melekli Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu öğrencileri, kediler başta olmak üzere sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde barınmalarına katkı sağlamak için Iğdır Valiliğinin de desteğiyle harekete geçti.

Minik öğrenciler, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün katkıları ile temin edilen atık araç lastiklerinden kedi evleri yaptı.

Öğretmenlerin de yardımıyla öğrenciler tarafından çeşitli renklerde boyanan ve içlerine ot ve saman konulan kedi evleri, kent merkezindeki park ve okul bahçelerine bırakıldı.

Kedi evlerinin öğrenciler ve öğretmenlerce uygun alanlara yerleştirilmesine Iğdır Valisi Enver Ünlü de eşlik etti.

Vali Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış şartlarının ağır yaşandığı bu günlerde sokak hayvanlarının düşünülmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dilsiz dostlarımız diye isimlendirdiğimiz sokak hayvanları üşümez diye düşünmeyelim. Hiç de öyle değil. Bilim insanları kedilerin 6 saat, köpeklerin de 10 saat aç ve susuz kaldığında öldüklerini söylüyor. Dolayısıyla bu soğuk havalarda kedi, köpek sokak hayvanlarını da düşünmemiz lazım. Bugün burada Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüzün de desteğini alan öğrencilerimizin atık lastiklerden yaptıkları kedi evlerini parklara bırakıyoruz. Emeği geçen çocuklarımızı kutluyorum."

Okulun öğretmenlerinden ve proje sorumlusu Özkan Oğan da hayata geçirdikleri proje kapsamında yaptıkları kedi evleriyle kışın kedilere barınak sağlamak istediklerini söyledi.

Iğdır Valiliğinin desteğiyle yürüttükleri projeyle ülke genelinde başlatılan "sıfır atık" projesine de destek verdiklerini anlatan Oğan, "Bu kapsamda atık durumdaki lastikleri, atık ahşapları da monte ederek kedi evine dönüştürdük. Bu proje sayesinde sokak kedileri kışın üşümeyecek. Burada emeği geçen öğrencilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Muhabir: Bülent Mavzer