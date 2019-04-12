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HSK'den 'Rabia Naz' soruşturmasına inceleme

Hakimler ve Savcılar Kurulunca, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada, babası Şaban Vatan'ın "müfettiş incelemesi yapılması" yönündeki talebi doğrultusunda inceleme başlatıldı.

Barış Gündoğan   | 12.04.2019
HSK'den 'Rabia Naz' soruşturmasına inceleme

Ankara

Alınan bilgiye göre, 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın 12 Nisan 2018'de hayatını kaybettiği olayla ilgili baba Vatan'ın başvurusu, Kurul gündeminde öne çekilerek öncelikli ele alındı. 

Kurulun dün yaptığı toplantıda görüşülen başvuruyla ilgili inceleme izni verildiği öğrenildi. Buna göre, HSK müfettişleri, süreci denetleyecek ve baba Vatan'ın etkin soruşturma konusundaki iddialarını araştıracak.

Daha önce mülkiye müfettişleri tarafından Giresun'un Eynesil ilçesinde de inceleme başlatılmıştı.


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