HSK, Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı
Hakimler ve Savcılar Kurulu, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı.
Ankara
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı.
Edinilen bilgiye göre HSK, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle İzmir'in Karşıyaka ilçesi Hakimi Pehlivan hakkında inceleme başlatılmasına karar verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.