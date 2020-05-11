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HSK, Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı

Hakimler ve Savcılar Kurulu, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı.

Serdar Açıl   | 11.05.2020
HSK, Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı

Ankara

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre HSK, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle İzmir'in Karşıyaka ilçesi Hakimi Pehlivan hakkında inceleme başlatılmasına karar verdi.

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HSK
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