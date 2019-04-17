HSK heyeti Darende'de
Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa, Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş ve beraberindeki heyet, Somuncu Baba Külliyesi'ni ziyaret etti.
Malatya
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa, Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş ve beraberindeki heyet, Malatya'nın Darende ilçesini ziyaret etti.
Kolukısa, Menteş ve beraberindeki HSK heyeti, ilçedeki Somuncu Baba Külliyesi'nde, Darende Kaymakamı Enver Zengince tarafından karşılandı.
Külliyeyi ve içerisindeki camiyi gezerek cami imam hatiplerinden Musa Tektaş'tan bilgiler alan heyet, Özel Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Müzesi'ni gezdi.
HSK Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HSK heyeti olarak ilçeye ziyarette bulunduklarını söyledi.
Güzel, dolu dolu bir program gerçekleştirdiklerini belirten Kolukısa, "Somuncu Baba Külliyesi, Hulusi Efendi Müzesi, Tohma Kanyonu'nu gezdik. Burada yetkililerden bilgiler aldık. Temizliği ve insana verilen değer bizleri çok mutlu etti. Burası gerçekten doğa harikası bir yer. Ziyaret sonucundan katkısı bulunan herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.
Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş de Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından Malatya'da düzenlenen "Ürün ve El Sanatları Fuarı" kapsamında Darende ilçesini de ziyaret ettiklerini ifade etti.
Menteş, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:
"17 Nisan, Malatya için ayrı bir anlam ifade ediyor. Rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal ve Belediye Başkanımız Hamido'nun (Hamit Fendoğlu) vefat yıl dönümü. Kısmen oraya da katılarak rahmetle andık. Etkinlikle çerçevesinde Anadolu'nun bu güzel beldesi Darende'ye geldik. Burada Somuncu Baba Külliyesi'ni ziyaret ettik. Ülkemiz ve dünya için gerek mimarisi gerekse insana verilen değerle ayrı bir öneme haiz olduğunu gördük. Kurul ve HSK üyelerimizden görmeyenler vardı. Onlar içinde güzel bir ziyaret oldu. Hepimiz için Somuncu Baba'yı yakından tanıma fırsatı bulduk. Kaymakamımız ve külliye görevlilerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Ziyaret sonrası Kaymakam Zengince, Adalet Bakan Yardımcısı Menteş'e günün anısına mutasavvıf ve divan şairi Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi'nin "Nasihat" adlı şirinin bulunduğu çini tabak hediye etti.
Ziyarete Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran ve ilçede görevli hakim ve savcılar da katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.