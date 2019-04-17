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Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, Tarihi Uzun Çarşı'da iş yerlerini su bastı.

İzziddin Nazlı,Erdal Türkoğlu   | 17.04.2019
Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Hatay

Hatay'da gün boyu etkili olan yağış nedeniyle Antakya ve Defne ilçesindeki bazı caddelerde su birikintileri oluştu. 

Araçlar caddelerde güçlükle ilerlerken, yolda kalan bazı araçlar da iş makineleri yardımıyla çekildi.

İş yerlerini su bastı

Tarihi Uzun Çarşı'da bazı iş yerlerini ise su bastı. Bazı esnaflar iş yerlerini su baskınından dolayı kapatmak zorunda kaldı.

Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde ise bahçe duvarının çökmesi sonucu bir otomobilde maddi hasar oluştu.

Karayolları ve belediye ekipleri caddelerde biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.

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