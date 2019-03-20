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HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'ye hapis cezası

"Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan yargılanan Sürücü, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Rauf Maltaş   | 20.03.2019
HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'ye hapis cezası

Şanlıurfa

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'ye, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan yargılandığı davada, 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Sürücü'nün avukatı Hidayet Enmek katıldı.

Duruşma savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın 8 Mart 2016'da Şanlıurfa Valiliği tarafından yasaklanan eylem ve etkinliklere katıldığını belirterek, atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

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