Euro
8.83
Dolar
7.45
BIST 100
1,086.32
Altın
1,934.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

'Hayme Ana' kabri başında anıldı

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi olan ve "devlet ana" olarak anılan "Hayme Ana" kabri başında anıldı.

Serdar Yiğit   | 06.09.2020
'Hayme Ana' kabri başında anıldı Fotoğraf: Serdar Yiğit / AA

Kütahya

"Hayme Ana" kabri başında anıldı

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi olan ve "devlet ana" olarak anılan "Hayme Ana" kabri başında anıldı. ( Serdar Yiğit - Anadolu Ajansı )

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi olan ve "devlet ana" olarak anılan "Hayme Ana" için Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyündeki kabri başında 739. kez anma töreni düzenlendi. 

Anma etkinliği, İlçe Müftülüğünce Çarşamba köyü Hayme Ana Camisi'nde mevlit okutulup Hayme Ana ve şehitler için dua edilmesiyle başladı.

Daha sonra Kütahya Valisi Ali Çelik ve diğer protokol üyeleri, Hayme Ana'nın türbesini ziyaret edip dua etti.

Vali Çelik, törende yaptığı konuşmada, Hayme Ana'nın yalnız bir obanın değil, tüm Türklerin "kutlu anası" ve Türk kadınının simgesi olduğunu söyledi.

Hayme Ana'nın önemli bir şahsiyet olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Kadının Türk toplum yaşantısında üstlendiği anlamlı rolün ve sorumluluğun en güzel örneklerinden biri olan Hayme Ana, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda fikri, emeği, alın teri ve duasıyla ilk harcı atan, inşasına yüreğini koyan kadındır. Hayme Ana'nın yetiştirdiği evlatları bir milletin kaderini belirlerken dünya tarihinin de seyrini değiştirmişlerdir. Ecdadımızın emaneti olan bu köklü mirasa her zaman sahip çıkacak, birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle ülkemizi huzur ve refah içinde geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışacağız."

Törenin ardından Vali Çelik, anma yürüyüşü gerçekleştirecek Bilecik Doğa Sporları Kulübü Derneği (BİDOS) ekibine Bilecik Valiliğine ulaştırılmak üzere Kayı Boyu sancağını ve Domaniç toprağını teslim etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: Son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'i, 20-40 yaş aralığındaki gençler
İskenderun Belediye Başkanı Tosyalı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Fransa'da son 24 saatte 7 bin 71 Kovid-19 vakası tespit edildi
İngiltere'de son 107 günün en yüksek Kovid-19 vaka sayısı açıklandı
Türkiye'de son 24 saatte 1578 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Benzer haberler

'Hayme Ana' kabri başında anıldı

'Hayme Ana' kabri başında anıldı

Pakistan'da yapımı süren dev şehir için Türk firmalarına yatırım çağrısı

Giresun'daki selde şehit olan Uzman Çavuş Sami Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Alan bebek cansız bedeninin vurduğu sahilde çiçeklerle anıldı

Alan bebek cansız bedeninin vurduğu sahilde çiçeklerle anıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kütahya'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kütahya'da esnafı ziyaret etti

Bakan Kasapoğlu: 98 yıl önceki ruhla tarihimizin en büyük zaferlerinden birini kutluyoruz

Bakan Kasapoğlu: 98 yıl önceki ruhla tarihimizin en büyük zaferlerinden birini kutluyoruz