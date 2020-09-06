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Bakan Pakdemirli: 24 orman yangınının 13'ü kontrol altına alındı, 8'i söndürüldü

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Hatay’ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün tüm Türkiye'de 24 yangın çıktı. Bunun 13 tanesi kontrol altında, 8 tanesi tamamen söndü, 3'ü devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İsmihan Özgüven   | 06.09.2020
Bakan Pakdemirli: 24 orman yangınının 13'ü kontrol altına alındı, 8'i söndürüldü Fotoğraf: Erdal Türkoğlu / AA

Hatay

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay’ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün tüm Türkiye'de 24 yangın çıktı. Bunun 13 tanesi kontrol altında, 8 tanesi tamamen söndü, 3'ü devam ediyor." dedi.

Bakan Pakdemirli, Hatay'daki orman yangınıyla ilgili, "Öncelikle can kaybımızın olmadığını söyleyelim. Yaylacık ve Kisecik mahallelerinde birer samanlık bir miktar zarar gördü. Bunlara da müdahale edildi. Bir mahallemizin de özellikle uç kısımlarıyla ilgili tedbiren bir tahliye gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

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