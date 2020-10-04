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Türkiye

'HAYDİ' uygulaması sayesinde 1649 asıllı ihbara müdahale edildi

İçişleri Bakanlığı 32 binden fazla kişinin indirdiği HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) uygulaması sayesinde 1649 asıllı ihbara müdahale edildiğini bildirdi

Sertaç Bulur   | 04.10.2020
'HAYDİ' uygulaması sayesinde 1649 asıllı ihbara müdahale edildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçlara daha hızlı müdahale edilebilmesi için 81 ilde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirlikleri oluşturulduğu hatırlatıldı. 

Bu amirliklerde görev alacak personelin, gönüllülük esasına göre, özellikle üniversitelerin veteriner, veteriner teknisyenliği, hayvan bilimci gibi bölümlerinden mezun olanlar arasından seçildiği belirtilen açıklamada, bugün itibarıyla Türkiye genelinde 1706 personelin söz konusu birimlerde görev yaptığı ve olaylara müdahalelerde kullanılacak araçların da tasarlanarak illere gönderildiği kaydedildi.

"HAYDİ"ye hayvanseverlerden ilgi

Vatandaşların çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçları hızlı ihbar edebilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığınca "HAYDİ" mobil uygulamasının temmuzda hizmete geçtiği ifade edilen açıklamada, vatandaşların uygulamayı Apple Store ve Play Store üzerinden cep telefonlarına indirebildikleri belirtildi.

Açıklamada, söz konusu uygulamanın, kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini yazılmasının ardından telefona gelen doğrulama kodunun girilmesiyle etkin hale geldiği aktarıldı.

1649 asıllı ihbara müdahale edildi

28 Temmuz'da hizmete giren HAYDİ uygulamasını bugüne kadar 32 bin 135 kişinin cep telefonuna indirdiği aktarılan açıklamada, 1649'u asıllı, 1118'i asılsız olmak üzere 2 bin 764 ihbara müdahale edildiği, ilgililer hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin yapıldığı kaydedildi.

İçişleri Bakanı Soylu "HAYDİ"nin linklerini paylaştı

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dostlarımızı koruyalım. Başlarına gelebilecek en ufak kötülükte #HAYDİ uygulamasıyla bize haber verin lütfen." ifadesini kullandı.

Soylu, HAYDİ uygulamasının cep telefonlarına indirilebileceği linkleri de paylaştı.

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