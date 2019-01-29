Havaların ısındığı Doğu'da çığ uyarısı

ERZURUM

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi dolayısıyla çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Iğdır'da karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı bölgede, buzlanma ve don olayı ile yer yer pus bekleniyor.

Rüzgarın güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilen bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 4, Ağrı ve Erzincan'da 0, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4, Erzurum'da 6, Ardahan'da 8 derece ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 10, Erzincan'da 7, Ağrı'da 4, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 3 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlıkları Kars'ta 10, Ardahan'da 15, Erzurum'da 17, Ağrı'da 20, kayak merkezlerinden Sarıkamış'ta 81, Ergan'da 86, Palandöken'de 99 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanma ile don olayı beklenmesi, gün içinde de çığ riski bulunması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtti.

Muhabir: Yunus Okur