Euro
9.67
Dolar
8.07
BIST 100
1,408.14
Altın
1,777.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Havalar ısınınca meralar şenlendi

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ta besiciler, havaların ısınmasıyla hayvanlarını meralarda otlatmaya başladı.

Hüseyin Demirci,Kağızman Ali Çelik   | 18.04.2021
Havalar ısınınca meralar şenlendi Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Sarıkamış ilçesinde çetin geçen kışın ardından havaların ısınmasıyla açan çiçekler, yaylalarda renk cümbüşü oluşturdu.

Karların erimesiyle Keklik Vadisi'ndeki dereler coştu, angutlar üremek için sulak alanlara geldi. Bölgede hayvancılık yapan çiftçiler de hayvanlarını meralarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadı.

Bozat köyündeki besicilerden Selami Şenol, AA muhabirine, bu sene kışın uzun ve sert geçtiğini söyledi.

Hayvanların uzun bir süredir ahırlarda kaldığını belirten Şenol, "Geçen seneye göre koyunlarımızı meralara geç çıkardık. Çok kar yağdı, soğuk hava uzun süre devam etti. Şu anda koyunları otlatıyoruz. Fazla ot çıkmamış ama idare ediyoruz." dedi. 

Kağızman ilçesinde de çiçek açan kayısı ağaçları güzel görüntülere sahne oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 120 milyonu geçti
Kovid-19 salgınıyla ani işitme kaybı yaşayanların sayısında artış tespit edildi
Ankara Üniversitesinin araştırmasına göre Kovid-19 teşhisinden itibaren ruh sağlığı hizmeti şart
Kovid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu Şahin: Yürüyerek gelip hayatını kaybeden hastalarımız olmuştur

Benzer haberler

Havalar ısınınca meralar şenlendi

Havalar ısınınca meralar şenlendi

Bolu'da iki mevsim bir arada yaşanıyor

Kars'ta çiçek açan kayısı ağaçları görsel şölen sunuyor

Karların erimeye başladığı Sarıkamış, canlanan doğasıyla cezbediyor

Karların erimeye başladığı Sarıkamış, canlanan doğasıyla cezbediyor
Baharın gelmesiyle gelinliğini giyen Iğdır'ın kayısı bahçeleri görsel şölen sunuyor

Baharın gelmesiyle gelinliğini giyen Iğdır'ın kayısı bahçeleri görsel şölen sunuyor
Karların erimeye başladığı Kars'ta doğa yaban hayatıyla renkleniyor

Karların erimeye başladığı Kars'ta doğa yaban hayatıyla renkleniyor