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Türkiye

Hatay'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına TSK'dan destek

Hatay'daki orman yangını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait insansız hava aracı, araç-gereç ve personelin de katıldığı bildirildi.

Sarp Özer   | 08.09.2020
Hatay'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına TSK'dan destek

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Hatay'ın Antakya ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin açıklama yapıldı.

Hatay'daki yangın ile ilgili TSK'ya ait İHA, araç-gereç ve personelin Hatay Valiliği ile koordinasyon içinde söndürme çalışmalarında görev yaptığı bildirilen açıklamada, "Süreç yakından takip edilmektedir." ifadesine yer verildi.

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