Hatay'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına TSK'dan destek
Hatay'daki orman yangını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait insansız hava aracı, araç-gereç ve personelin de katıldığı bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Hatay'ın Antakya ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin açıklama yapıldı.
Hatay'daki yangın ile ilgili TSK'ya ait İHA, araç-gereç ve personelin Hatay Valiliği ile koordinasyon içinde söndürme çalışmalarında görev yaptığı bildirilen açıklamada, "Süreç yakından takip edilmektedir." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.