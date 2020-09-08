Euro
8.83
Dolar
7.49
BIST 100
1,087.82
Altın
1,915.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'na katılıyor Fenerbahçe’de yeni transfer Jose Sosa, basın toplantısı düzenliyor Malatya'da deprem
logo
Türkiye

Rahatsızlanan çocuğu çöp kamyonuyla hastaneye yetiştiren temizlik görevlisi ödüllendirildi

Şanlıurfa'da havale geçiren küçük kızı o sırada bölgede bulunan belediyeye ait çöp kamyonuyla hastaneye yetiştiren temizlik görevlisi Eyyübiye Belediyesi tarafından ödüllendirildi.

Rauf Maltaş   | 08.09.2020
Rahatsızlanan çocuğu çöp kamyonuyla hastaneye yetiştiren temizlik görevlisi ödüllendirildi

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, Eyyübiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yardımcısı Ali Çiftçi beraberindekilerle havale geçiren küçük kızı o sırada bölgede bulunan belediyeye ait çöp kamyonuyla hastaneye yetiştiren temizlik görevlisi Eyyüp Yıldız'ı evinde ziyaret etti.

Çiftçi, bir süre sohbet ettiği Yıldız'a duyarlı davranışından dolayı teşekkürlerini iletti.

Temizlik işçisine belediye tarafından verilen ikramiyeyi ileten Çiftçi, Yıldız'ın oğluna ise bisiklet hediye etti.

Ali Çiftçi, "Allah kendisinden razı olsun. Tüm personelimiz duyarlıdır. Örnek davranışından dolayı kendilerini kutlarız." diye konuştu.

Kamyon şoförü Eyyüp Yıldız ise sadece insanlık vazifesini yerine getirmeye çalıştığını belirterek, belediyeye ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.

Şanlıurfa'da 6 gün önce havale geçiren küçük kız, o sırada bölgede bulunan belediyeye ait çöp kamyonuyla hastaneye yetiştirilmiş, o anlara ilişkin görüntüler ise vatandaşlardan ciddi destek görmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığından ek 'Kovid-19 Tedbirleri genelgesi
Çinli aşı üreticisi, 3 bin çalışanı ve ailelerine Kovid-19 aşısı yapıldığını duyurdu
İran'da son 24 saatte 132 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Ankara ve İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında dolmuşlar denetlendi
İsrail'de Kovid-19 günlük vaka sayısında yeni rekor

Benzer haberler

Rahatsızlanan çocuğu çöp kamyonuyla hastaneye yetiştiren temizlik görevlisi ödüllendirildi

Rahatsızlanan çocuğu çöp kamyonuyla hastaneye yetiştiren temizlik görevlisi ödüllendirildi

Tarlada çalışan öğrenciler için EBA Mobil Destek Aracı hazırlandı

Göbeklitepe'nin gizemi kaya mezarlarındaki kazılarda aranıyor

Suruç Ovası'nda alternatif ürün çalışmaları sonuç veriyor

Suruç Ovası'nda alternatif ürün çalışmaları sonuç veriyor
Coğrafi işaret tescilinde Şanlıurfa, başvurusunda Gaziantep önde

Coğrafi işaret tescilinde Şanlıurfa, başvurusunda Gaziantep önde
Şanlıurfa'da rahatsızlanan çocuk çöp kamyonuyla hastaneye yetiştirildi

Şanlıurfa'da rahatsızlanan çocuk çöp kamyonuyla hastaneye yetiştirildi