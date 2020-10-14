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Hatay'da sahte ve kaçak içki operasyonu: 9 gözaltı

Hatay'da 273,5 litre sahte ve 52 şişe kaçak içki ile 42 şişe etil alkol ele geçirildi, 9 zanlı gözaltına alındı.

Lale Köklü Karagöz   | 14.10.2020
Hatay'da sahte ve kaçak içki operasyonu: 9 gözaltı

Hatay

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma ekipleri, kentte sahte ve kaçak içki satışı ile imalatına yönelik operasyon başlattı.

Emniyet ekiplerince 16 iş yeri ve 2 eve düzenlenen operasyonda, 52 şişe kaçak içki, 73,5 litre sahte içki ile 42 şişe etil alkol ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca gümrük kaçağı 74 paket sigara, 29 paket puro ve 885 cinsel içerikli ürün bulundu, 8 şüpheli gözaltına alındı.

200 litre sahte içki ele geçirildi

Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Madenli Mahallesi'nde bir adreste sahte içki üretildiği bilgisini aldı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 200 litre sahte içki, 940 litre fermente malzeme ile damıtma mekanizması ele geçirdi.

Ev sahibi A.H. gözaltına alındı.

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