Euro
9.33
Dolar
7.95
BIST 100
1,177.05
Altın
1,895.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ateşkese uymayan Ermeni güçlerinin Azerbaycan’ın Terter kentine yönelik saldırıları devam ediyor Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle MÜSİAD Akıllı Tarım Kent Projesi'nin açılışında konuşuyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "ICCI 2020 – 26. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı"na video konferans yöntemiyle katılıyor
logo
Türkiye

Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Cemil Murat Budak   | 14.10.2020
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GMG Kastamonuspor'da 5 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 38 milyon 364 bini aştı
Almanya'da son 24 saatte 5 bin 132 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
Dünya Bankası Kovid-19 aşısı için 12 milyar dolarlık kaynağı onayladı
ABD'de Kovid-19 antikor çalışmaları yapan ilaç firması Eli Lilly deneylerini durdurdu

Benzer haberler

Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi